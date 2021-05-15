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За добу в Україні здійснили 23 638 щеплень від COVID-19 – МОЗ

Загалом від початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою 936 497 людей

дата публікації: 15-05-2021



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