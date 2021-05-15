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Україна очікує від Євросоюзу перегляду політики сусідства – віцепрем’єрка Стефанішина

Україна є першою країною Східної Європи, що розпочала діалог про прямий доступ до внутрішнього ринку Європейського союзу, відзначила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина

дата публікації: 15-05-2021



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