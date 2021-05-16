МОЗ: минулої доби щеплення від COVID-19 в Україні зробили понад 6 тисяч людей

Лідером добової вакцинації напередодні стала Одеська область – 482 щеплення
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Тупий боксер, офіцер пукіна, жополиз януковича, божевільна медведчука, кагебіст, 100-річний дід, сепар і дві хвойдирозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
А порошенко і зелений карлик настільки зневажають киян, що вирішили засунути їм свої жінок. З тою лише різницею, що петро пропихує свою, а зеленський – свого слуги кулеби. Українці, кияни! Давайте 25 жовтня пошлемо усю цю наволоч туди де їм місце!читати
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