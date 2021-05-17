Britain Eases Lockdown, But Joy Overshadowed by Virus Mutation

Britain lifted many of its coronavirus lockdown restrictions Monday as infection rates have fallen to their lowest level since August. But as Henry Ridgwell reports from London, there are growing concerns over the spread of a new mutation of the virus first seen in India.Camera: Henry Ridgwell
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Підтримай петицію за відставку начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Хомчака Р. Б.розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Хомчак Руслан Борисович призначений на посаду з порушенням Конституції України. Подання Міністра оборони України на призначення Хомчака Р.Б. на посаду начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України не було.читати
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