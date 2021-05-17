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Britain Eases Lockdown, But Joy Overshadowed by Virus Mutation

Britain lifted many of its coronavirus lockdown restrictions Monday as infection rates have fallen to their lowest level since August. But as Henry Ridgwell reports from London, there are growing concerns over the spread of a new mutation of the virus first seen in India.Camera: Henry Ridgwell    
 

дата публікації: 17-05-2021



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