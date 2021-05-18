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Міністр оборони не виключає, що Україна придбає щось на кшталт «Залізного купола»

За заявами представників Армії оборони Ізраїлю, система протиракетної оборони змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, випущених із території Смуги Гази

дата публікації: 18-05-2021



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ZK-хамло
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розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

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