Міністр оборони не виключає, що Україна придбає щось на кшталт «Залізного купола»

За заявами представників Армії оборони Ізраїлю, система протиракетної оборони змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, випущених із території Смуги Гази
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Зеленський – це москальське хамло, яке служить злодію Коломойськомурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Якшо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої, і не треба, борючись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусучитати
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