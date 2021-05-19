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Футбол: «Аталанта» програла у фіналі Кубка Італії, попри гол українця Малиновського

Українець Руслан Малиновський забив «Ювентусу» в першому таймі

дата публікації: 19-05-2021



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