Ізраїльсько-палестинський конфлікт: ракетні обстріли і авіаудари тривають (фотогалерея)

За даними медиків, у Смузі Гази, контрольованій екстремістським угрупованням «Хамас», загинули 217 палестинців, зокрема 63 дитини, поранені понад 1400 людей. З ізраїльського боку кількість загиблих зросла до 12.
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У 2017 році банкіри очікують курс не вище 30 грн/$, але здатність НБУ утримати його залежить від чинниківрозділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини
«Вільне» курсоутворення минулого року виглядало як курсовий коридор 24-27 грн/$. Вихід курсу за межі цього уявного діапазону НБУ стримував валютними …читати
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