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Ізраїльсько-палестинський конфлікт: ракетні обстріли і авіаудари тривають (фотогалерея)

За даними медиків, у Смузі Гази, контрольованій екстремістським угрупованням «Хамас», загинули 217 палестинців, зокрема 63 дитини, поранені понад 1400 людей. З ізраїльського боку кількість загиблих зросла до 12.

дата публікації: 19-05-2021



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