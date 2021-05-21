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Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19 – Шмигаль

«Є угода зі Світовим банком на 90 млн доларів, з яких буде частина використана на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку на вакцинацію у державі», – зазначив Шмигаль

дата публікації: 21-05-2021



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