Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19 – Шмигаль

«Є угода зі Світовим банком на 90 млн доларів, з яких буде частина використана на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку на вакцинацію у державі», – зазначив Шмигаль
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Ким є насправді депутат-мікроб зеленого карлика качура олександр анатолійовичрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Він був цинічним гвалтівником собак та кіз, життєрадісним споживачем екскрементів, тепер став статечною людиною, членом суспільства, депутатом-мікробом зеленого карликачитати
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