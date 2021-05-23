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Авіакомпанія Ryanair пояснила, яким чином її літак до Вільнюса приземлився в Мінську, де затримали Протасевича

У заяві Ryanair сказано, що екіпаж «був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку змінити напрямок польоту до найближчого аеропорту, Мінська»

дата публікації: 23-05-2021



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