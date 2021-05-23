Футбол: збірна України в товариському матчі зіграла внічию із Бахрейном

Збірна України з футболу внічию провела свій перший товариський поєдинок у межах підготовки до чемпіонату Європи
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Дегенерат, який тягнув по землі та ставив на коліна хлопця, це вадим вікторович чалийрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Дегенерат-поліцейський, який тягнув по землі та ставив на коліна хлопця за питання «чий Крим?» це вадим вікторович чалий. Мешкає в с. Пустовіти Миронівського р-ну на Київщині. На хлопців також нападав нікіта олександрович толмачьовчитати
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