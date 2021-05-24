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ЦВК відреагувала на нове рішення суду про скасування постанови щодо визнання Вірастюка депутатом

ЦВК на засіданні 19 травня визнала Василя Вірастюка обраним на проміжних виборах 28 березня депутатом ВР від округу №87

дата публікації: 24-05-2021



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