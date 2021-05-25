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МЗС: прибутки України зростуть після припинення авіасполучення з Білоруссю

За словами міністра, насамперед у цій ситуації Україна дбає про захист своїх громадян і про те, «щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася в своєму свавіллі і почала поважати права людини і міжнародні правила»

дата публікації: 25-05-2021



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