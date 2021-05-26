У МОЗ назвали відсоток побічних реакцій на щеплення від COVID-19

Загалом в Україні виявили 1 436 побічних реакцій після щеплення
…
Коломойський за декілька днів вступив у близькі відносини з Павлом Фуксом, Арсеном Аваковим, Олександром Грановським і тричі з Юлією Тимошенкорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Коломойський, перебуваючи менше тижня в Україні, встиг: зустрітися і з трьома депутатами від групи «Відродження» в компанії з бізнесменом Павлом Фуксом, провести двогодинну зустріч на території Міністерства внутрішніх справ з міністром Арсеном Аваковим, побував кортеж Коломойського в гостях у впливового народного депутата Олександра Грановського та тричі приїхати додому до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенкочитати
коментарі: