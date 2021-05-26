Biden-Putin Summit Announced Despite Belarus Incident

The White House announced Tuesday that President Joe Biden will meet Russian President Vladimir Putin in Geneva next month, as the administration seeks to restore stability amid worsening bilateral tensions. Some Republican lawmakers have criticized the decision, raising concerns about recent moves by Moscow and its ally Belarus. White House Correspondent Patsy Widakuswara has this report.
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На шахрая Коломойського заведено чергову кримінальну справу в США і Україні. Пане Зеленський, у вас дуже каламутні друзі…розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа – написали заяву у правоохоронні органи України та США на Ігоря Коломойськогочитати
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