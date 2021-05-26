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Biden-Putin Summit Announced Despite Belarus Incident

The White House announced Tuesday that President Joe Biden will meet Russian President Vladimir Putin in Geneva next month, as the administration seeks to restore stability amid worsening bilateral tensions. Some Republican lawmakers have criticized the decision, raising concerns about recent moves by Moscow and its ally Belarus. White House Correspondent Patsy Widakuswara has this report.  

дата публікації: 26-05-2021



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