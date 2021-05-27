Українська делегація у ТКГ повідомила про «жорсткий обмін думками» політрадників лідерів «нормандської четвірки»

У ТКГ кажуть, що представники РФ звели дискусію до питання, відповідь на яке з 2014 року відома всьому цивілізованому світу: хто є сторонами конфлікту?
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Підтримай петицію за відставку Президента України Володимира Зеленськогорозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Володимире Олександровичу, ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів. А перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!читати
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