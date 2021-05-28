МЗС: зустрічі Байдена і Путіна передуватимуть контакти президента США із Зеленським

Заступник голови МЗС додав, що під час нещодавнього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва американська сторона запевнила, що жодне питання, яке стосується України, не буде вирішуватися без участі України
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В.о. міністра енергетики ольга буславець працює на бандюка ахметоварозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
усе це марення спрямоване на збільшення споживання електроенергії, яке продукує бандюк ахметов, спалюючи мазут і забруднюючи атмосферу. Також це дало можливість дтек підняти ціну на свою електроенергію на 40%!!!читати
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