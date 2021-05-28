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Нацрада оштрафувала канали «НАШ», «112» і NewsOne за розпалювання ворожнечі

Нацрада проаналізувала висловлювання в ефірах колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, екснародної депутатки Олени Бондаренко, лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка та В’ячеслава Піховшека

дата публікації: 28-05-2021



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