Нацрада оштрафувала канали «НАШ», «112» і NewsOne за розпалювання ворожнечі

Нацрада проаналізувала висловлювання в ефірах колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, екснародної депутатки Олени Бондаренко, лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка та В’ячеслава Піховшека
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Адвокати диктатора віктора януковича просять через суд заслухати його свідченнярозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Адвокати екс-президента Віктора Януковича просять через суд заслухати свідчення їхнього підзахисного. Про це йдеться у повідомленні адвокатської компанії, що забезпечує …читати
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