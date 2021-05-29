Home  /  Усі новини  /  У Білорусі заявили, що готові повернути режим вільної торгівлі з Україною, і назвали умову

У Білорусі заявили, що готові повернути режим вільної торгівлі з Україною, і назвали умову

«Ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були ухвалені щодо продукції білоруської сторони», – заявили в МЗС Білорусі

дата публікації: 29-05-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

243 випадки порушень свободи слова зафіксували медіа-експерти в Україні протягом 2019 року
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

243 випадки порушень свободи слова зафіксували медіа-експерти в Україні протягом 2019 року. З них 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Для порівняння: у 2018 році було зафіксовано менше порушень свободи слова – 235 випадків

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: