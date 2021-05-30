Голова МЗС Ізраїлю вперше за 13 років прибув до Єгипту – поговорити про Газу

Державне телебачення Єгипту повідомляє, що керівництво єгипетської розвідки вирушило в Тель-Авів для переговорів з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу
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Президент Зеленський порушує закони України і ми українці-президенти маємо право робити теж самерозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Зеленський порушив пункт 1 частини другої статті 90 Конституції України і закон про люстрацію. Юридичні докази не існування з 2016 року коаліції відсутні. Андрій Богдан працював на високих посадах за часів убивці і зрадника януковича, тому він підпадає під заборону займати державні посади згідно із законом про люстрацію і не має права ставати головою АП.читати
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