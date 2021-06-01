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У МЗС Німеччини відреагували на заяву Зеленського про постачання зброї

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Берлін міг би надати зброю Києву. Як повідомляє агенція Reuters, нині, як вказав Маас, Німеччина бачить шлях до вирішення конфлікту на Донбасі винятково у політичній площині.

«Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть», – сказав міністр.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, що Німеччина могла б надати Україні «потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери». Зеленський сказав, що наслідком переговорів із лідером німецьких «зелених» Робертом Габеком стала озвучена німецьким політиком пропозиція надати Україні оборонну зброю. «Я не просив його це робити. Це був його вибір. Але я вдячний йому за це», сказав Зеленський.

дата публікації: 01-06-2021



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