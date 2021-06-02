Найбільше судно ВМС Ірану потонуло після пожежі

Причини виникнення пожежі не вказують
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Чи Зеленський принесе Україні мир, якого в Ізраїлі не можуть досягти уже 70 років? Чи це спроба повторення зрадливої політики януковича?розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Припинення вогню Ізраїлем означає знищення цієї держави варварами з якими неможливо домовитися! Те ж саме стосується і України. Тому у нас є лише один шлях: швидке нарощування військової потужності і повернення в світовий клуб ядерних держав. Бо скажений московський пес боїться лише палки і не здатний до компромісів.читати
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