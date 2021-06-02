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Life Getting Back to Normal as Countries Ease COVID Restrictions

On Tuesday, Italy lifted restrictions on indoor dining, Germany downgraded the coronavirus risk level from very high to high, and Israel lifted almost all pandemic restrictions. More from VOA’s Mariama Diallo.

дата публікації: 02-06-2021



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