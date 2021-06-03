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В Україні кінець тижня очікується помірно теплим і майже бездощовим – синоптики

У Києві завтра без опадів, вдень близько 20° тепла

дата публікації: 03-06-2021



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розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

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