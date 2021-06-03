Суди в Криму винесли 6 нових вироків за ухилення від призову в армію Росії – правозахисники

На даний момент правозахисники збирають докази щодо цих порушень спільно з іншими організаціями та прокуратурою Автономної Республіки Крим для передачі їх у Міжнародний кримінальний суд
…
Єфремову інкримінується замах на територіальну цілісність України і низка інших злочиніврозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Колишньому керівникові парламентської фракції Партії регіонів Олександрові Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт, повідомив українським агентствам один із його …читати
коментарі: