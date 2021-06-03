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Суди в Криму винесли 6 нових вироків за ухилення від призову в армію Росії – правозахисники

На даний момент правозахисники збирають докази щодо цих порушень спільно з іншими організаціями та прокуратурою Автономної Республіки Крим для передачі їх у Міжнародний кримінальний суд

дата публікації: 03-06-2021



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