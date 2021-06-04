В Одесі на вихідних відкриють три центри вакцинації – ЦГЗ

Центри працюватимуть у ТЦ «Мегадом» на вулиці Толбухіна, 135, ТЦ Fontan Sky у провулку Семафорний, 4 і в ЗОШ №15, вулиця Кримська, 80-А
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Служка бєні олександр дубінський подавав документи на отримання громадянства Румуніїрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Журналісти-розслідувачі отримали документи, які підтверджують, що у грудні 2017 року олександр дубінський подав заявку на отримання громадянства Румунії. А Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номерчитати
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