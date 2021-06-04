Данілов заявив, що в Україні не залишилося «злодіїв в законі»

Від початку року на території України перебували 34 людини зі статусом «злодія в законі», заявив секретар РНБО Олексій Данілов
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Зашморг міжнародних судів затягується на гладкій шиї коломойськогорозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Ізраїльський шахрай ігор коломойський продовжує робити відчайдушні спроби врятуватися із пастки судів у Британії і США, які вже сьогодні виставляють йому фінансові претензії на суми у декілька разів більші, ніж він поцупив в українців за все своє нікчемне життячитати
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