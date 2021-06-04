Home  /  Усі новини  /  У МЗС прокоментували готовність Ірану виплатити по 150 тис дол родинам загиблих у катастрофі літака МАУ

У МЗС прокоментували готовність Ірану виплатити по 150 тис дол родинам загиблих у катастрофі літака МАУ

Іран наприкінці перемовин з Україною щодо рейсу PS752 заявив, що держава готова виплатити компенсації українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого

дата публікації: 04-06-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Майдан-3
Неужели в Украине не найдётся патриотов, которые наконец посадят пожизненно грабителя Коломойского
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка. 9 апреля суд принял …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: