У МЗС прокоментували готовність Ірану виплатити по 150 тис дол родинам загиблих у катастрофі літака МАУ

Іран наприкінці перемовин з Україною щодо рейсу PS752 заявив, що держава готова виплатити компенсації українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого
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Неужели в Украине не найдётся патриотов, которые наконец посадят пожизненно грабителя Коломойскогорозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка. 9 апреля суд принял …читати
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