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Франція і Німеччина нагадали Росії про її відповідальність за вирішення конфлікту на сході України

Обидва міністри наголосили на сталій підтримці їхніми країнами «нормандського формату» і закликали Росію зробити позитивний внесок у вирішення конфлікту

дата публікації: 08-06-2021



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