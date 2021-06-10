У Пакистані заарештували клірика, який закликав до вбивства правозахисниці Малали Юсафзай

В течение двух последних лет Владимир Зеленский по меньшей мере одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после переезда олигарха в Израиль летом 2018-го Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив. В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

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