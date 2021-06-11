Biden Says US Will Donate 500 Million COVID Vaccines to World

On Thursday, the eve of the G-7 summit in Cornwall, England, U.S. President Joe Biden formally announced what had been disclosed a day earlier — that his administration would donate 500 million doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to 92 low- and middle-income countries. Here’s the latest from White House Correspondent Patsy Widakuswara, who is traveling with the president.
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Прізвища так званих суддів і співробітників Окружного адміністративного суду Києва, які обікрали українців на мільярди доларіврозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Ці нікчеми живуть серед нас, дихають українським повітрям, їдять український хліб і знищують Українську Державу. Ми не визнаємо їх суддями і не визнаємо рішення цього так званого суду.
ГАНЬБА ВИРОДКАМ І ЯНИЧАРАМ!
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