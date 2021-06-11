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Biden Says US Will Donate 500 Million COVID Vaccines to World

On Thursday, the eve of the G-7 summit in Cornwall, England, U.S. President Joe Biden formally announced what had been disclosed a day earlier — that his administration would donate 500 million doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to 92 low- and middle-income countries. Here’s the latest from White House Correspondent Patsy Widakuswara, who is traveling with the president.

дата публікації: 11-06-2021



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