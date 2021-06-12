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Мін’юст США буде розслідувати намагання адміністрації Трампа перехоплювати спілкування демократів

2018 року Мін’юст перехопив від компанії Apple частину даних про спілкування двох із визначних конгресменів-демократів у Палаті представників

дата публікації: 12-06-2021



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