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Шкарлет розповів, які зарплати Зеленський хоче для викладачів президентського університету

Під час виборчої кампанії 2019 року у штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні 4 тисячі доларів зарплати українських учителів, а не найкращих викладачів імовірного елітарного вишу

дата публікації: 12-06-2021



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