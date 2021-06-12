Шкарлет розповів, які зарплати Зеленський хоче для викладачів президентського університету

Під час виборчої кампанії 2019 року у штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні 4 тисячі доларів зарплати українських учителів, а не найкращих викладачів імовірного елітарного вишу
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Ознаки небажаного роботодавця для українців, що шукають роботурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Насторожити повинні пропозиції, в яких від здобувача чекають комунікабельності, не вказують зарплатну вилку або обіцяють після зарахування в штат підвищення …читати
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