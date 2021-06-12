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G-7 Summit Aims to Build Back Better, Greener

G-7 leaders continue their meeting in Cornwall, England, with bold ambitions to lead the world out of the pandemic, toward a better and greener future. White House Correspondent Patsy Widakuswara has this report from the summit. 

дата публікації: 12-06-2021



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