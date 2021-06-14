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МОН просить прикордонників не карати за порушення порядку в’їзду вступників з ОРДЛО

«Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм»

дата публікації: 14-06-2021



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