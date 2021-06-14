At Summit’s End, G-7 Leaders Call Out China, Russia

Leaders of the G-7 ended their three-day summit Sunday, committing to a series of actions to end the coronavirus pandemic, mitigate climate change and rebuild the global economy. The group named China and Russia as sources of global security and economic threats. White House correspondent Patsy Widakuswara has this report from Brussels, the next leg of U.S. President Joe Biden’s European tour.
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Світ шокований призначенням адвоката Коломойського головою АП і називає це олігархічним реваншемрозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України міжнародні оглядачі були стурбовані його потенційними кадровими призначеннями – зокрема, тим, чи приведе він до влади когось з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Ми зібрали перші реакції міжнародних оглядачівчитати
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