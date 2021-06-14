Biden Prepares to Address Differences with Russia’s Putin

U.S. President Joe Biden’s summit this week with Russian President Vladimir Putin is expected to focus on improving relations between Washington and Moscow over a host of issues, including cyberattacks from people operating from Russia. Michelle Quinn reports.Produced by: Barry Unger
…
Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривеньрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця». Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради «УЗ» складає 588 тисяч гривеньчитати
коментарі: