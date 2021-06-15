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Рада внесла до порядку денного законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно

Напередодні законопроєкт мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували. Очікується, що комітет зробить це сьогодні

дата публікації: 15-06-2021



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