Biden Wraps Up NATO Summit Ahead of Putin Meeting

U.S. President Joe Biden meets with European Union allies on Tuesday after wrapping up a summit with NATO leaders, ahead of his highly anticipated meeting with Russian President Vladimir Putin. White House Correspondent Patsy Widakuswara has this report from Brussels.
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Справжня історія Русі: від Короля Даниларозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
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