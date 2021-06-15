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Biden Wraps Up NATO Summit Ahead of Putin Meeting

U.S. President Joe Biden meets with European Union allies on Tuesday after wrapping up a summit with NATO leaders, ahead of his highly anticipated meeting with Russian President Vladimir Putin. White House Correspondent Patsy Widakuswara has this report from Brussels.  

дата публікації: 15-06-2021



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