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Ізраїль заявляє про пожежі через «вогняні кулі», запущені зі Смуги Гази

Ізраїльські військові вранці 16 червня заявили, що їхні літаки атакували об’єкти «Хамас» у відповідь на запуск «вогняних куль»

дата публікації: 16-06-2021



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