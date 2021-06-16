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Turkey’s Marmara Sea in Battle Against ‘Sea Snot’

Turkey’s Sea of Marmara is battling an explosion of sea algae, dubbed sea snot, which is now threatening an ecological disaster. As Dorian Jones reports for VOA from Istanbul, the mucus-like substance is fast becoming politically toxic as well.

дата публікації: 16-06-2021



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