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В СБУ відреагували на позов Моргенштерна

17 червня в Окружний адмінсуд Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці

дата публікації: 17-06-2021



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