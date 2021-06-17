Рада ухвалила за основу законопроєкт про paperless

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що основна мета paperless («без паперів») полягає в тому, що держоргани в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки й посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах
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Дегенерати депутати і чиновники озброюються, бо знають про швидку розплатурозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
У списку одержувачів чотирьох сотень предметів вогнепальної зброї, які в 2014-2015 роках роздав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, є і …читати
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