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Рада ухвалила за основу законопроєкт про paperless

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що основна мета paperless («без паперів») полягає в тому, що держоргани в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки й посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах

дата публікації: 17-06-2021



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