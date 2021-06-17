Biden and Putin Exchange Diplomatic Pleasantries, but Differences Remain

U.S. President Joe Biden and Russian counterpart Vladimir Putin ended their summit with positive assessments of their meeting, but clear differences remain. White House Correspondent Patsy Widakuswara has this report from Geneva.
Producer: Kimberlyn Weeks
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій провів аналогію дій Зеленського і кривавого януковичарозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Указ президента про розпуск парламенту суперечить Конституції України. Зеленський заводить воюючу Україну в конституційну кризу. Указ буде оскаржено в суді. Автор указу буде нести відповідальність. Один президент вже починав свої повноваження з порушення Конституціїчитати
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