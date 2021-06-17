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Biden and Putin Exchange Diplomatic Pleasantries, but Differences Remain

U.S. President Joe Biden and Russian counterpart Vladimir Putin ended their summit with positive assessments of their meeting, but clear differences remain. White House Correspondent Patsy Widakuswara has this report from Geneva.
Producer: Kimberlyn Weeks

дата публікації: 17-06-2021



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