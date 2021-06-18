Денісова: двом українським в’язням Кремля потрібна термінова медична допомога

Ізраїльський шахрай ігор коломойський продовжує робити відчайдушні спроби врятуватися із пастки судів у Британії і США, які вже сьогодні виставляють йому фінансові претензії на суми у декілька разів більші, ніж він поцупив в українців за все своє нікчемне життя

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