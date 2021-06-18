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Підсумки сьомого дня «Євро-2020»: у переможцях Україна, Нідерланди і Бельгія

Наступний матч збірної України на «Євро-2020» – проти Австрії 21 червня о 19-й годині за київським часом

дата публікації: 18-06-2021



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