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Thousands of Afghan Emigrants Deported Back to Afghanistan

In an effort to escape the insecurity and war in Afghanistan, thousands of Afghans make a difficult journey to Turkey illegally each year. VOA’s Lima Niazi brings us the story of two friends whose journey through Turkey and Europe ended, back in Afghanistan. Bezhan Hamdard narrates.Camera: Lima Niazi   Produced by: Lima Niazi 
 

дата публікації: 18-06-2021



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