Thousands of Afghan Emigrants Deported Back to Afghanistan

In an effort to escape the insecurity and war in Afghanistan, thousands of Afghans make a difficult journey to Turkey illegally each year. VOA’s Lima Niazi brings us the story of two friends whose journey through Turkey and Europe ended, back in Afghanistan. Bezhan Hamdard narrates.Camera: Lima Niazi Produced by: Lima Niazi
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Поплічник Кличка депутат Микитась, що будує Шулявську розв’язку, оштрафований за змову на інших тендерахрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Антимонопольний комітет України оштрафував дві компанії з орбіти народного депутата та столичного забудовника Максима Микитася – «Північно-український будівельний альянс» і …читати
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