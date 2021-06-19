Еміне Джеппар: нова доповідь ООН про ситуацію з правами людини в Криму фіксує російські беззаконня

«Це ті практики на порушення норм міжнародного права, які з собою принесла Росія як окупаційна влада на українські землі Криму та Донбасу»
…
Дід зеленого карлика спочатку розстрілював своїх у заградотрядах, а у 1963 придушував майдан у Кривому розірозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Майдан на Соцмісті — загальна назва актів громадянської непокори та масових заворушень у місті Кривому Розі, що тривали упродовж 16 — 18 червня 1963 року. Влада використала війська для придушення повстаннячитати
коментарі: