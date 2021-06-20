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У Вірменії відбуваються позачергові парламентські вибори

Головними суперниками на виборах вважають партію виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» і Альянс «Вірменія» на чолі з колишнім президентом країни Робертом Кочаряном

дата публікації: 20-06-2021



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