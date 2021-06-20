У Вірменії відбуваються позачергові парламентські вибори

Головними суперниками на виборах вважають партію виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» і Альянс «Вірменія» на чолі з колишнім президентом країни Робертом Кочаряном
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Хабарник, українофоб і просто придурок павло вовк знову став головою окружного адмінсуду Києварозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Раніше представники НАБУ та Генпрокуратури висували підозри низці суддів ОАСК, серед яких був і Павло Вовк, у систематичному втручанні в роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду Україничитати
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