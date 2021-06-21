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Жінка-трансгендер увійшла до складу новозеландської олімпійської збірної

У 2015 році Олімпійський комітет поновив правила і дозволив транс-жінкам виступати у жіночій ваговій категорії без операції зі зміни статі, однак при низькому рівні тестостерону

дата публікації: 21-06-2021



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