Жінка-трансгендер увійшла до складу новозеландської олімпійської збірної

У 2015 році Олімпійський комітет поновив правила і дозволив транс-жінкам виступати у жіночій ваговій категорії без операції зі зміни статі, однак при низькому рівні тестостерону
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Дмитро Кулеба – син корупціонера і слуга януковича пропонує дружити з кривавим карликомрозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Також не бідною виявилася і дружина Кулеби – Євгенія. Дружина віце-прем’єра багато заробляє на благодійництві та громадській діяльності. Активістка «підняла» на допомозі іншим за рік понад 700 тисяч гривень!!!читати
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