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Russian-Estonian Film ‘Minsk’ Examines 2020 Crackdown in Belarus 

A Russian-Estonian film ‘Minsk’ looks at the Belarus government’s crackdown on protesters in August 2020. The movie – all 90 minutes of it – was filmed in one shot and will be released in time for the one-year anniversary of the brutal events. Iryna Solomko has the story, narrated by Anna Rice.Camera: Iryna Solomko  

дата публікації: 21-06-2021



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